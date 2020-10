TRAGÉDIA Carro e carreta batem na BR262 e todos os ocupantes morrem Corpo de Bombeiros foi chamado para retirar os corpos das ferragens

24 OUT 2020 - 19h:33 Por Alfredo Neto

O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender uma colisão entre um carro de passeio e uma carreta que transporta eucalipto na tarde deste sábado (24), na rodovia BR 262, km120, entre o município de Três Lagoas, e Água Clara MS.

A colisão frontal acabou destruindo o carro de passeio e matando todos os ocupantes, o local é de difícil comunicação e os militares ainda não conseguiu comunicar quantas pessoas estariam no carro, e nem a idade das vítimas.

O carro estava repleto de caixas de sapatos, o que indica que os ocupantes seriam comerciantes e estariam retornando para casa após buscar material para abastecer o comércio. O motorista da carreta não se feriu, o carro ficou destruído e ainda não foi retirado todas as vítimas das ferragens.

Nossa equipe de reportagem está em contato direto com a PRF e com o Corpo de Bombeiros, assim que houver novas informações iremos emitir uma nova nota com atualizações sobre essa tragédia.