TRêS LAGOAS Carro fumacê percorre bairros contra o mosquito da dengue Aplicação do inseticida é tentativa de reverter o cenário epidêmico na cidade

4 MAR 2020 - 15h:00 Por Kelly Martins

Com o número de pacientes diagnosticados com dengue aumentando a cada dia, em Três Lagoas, o tradicional carro fumacê passou a ser utilizado para tentar combater a doença na cidade. Ele tem circulado em bairros que apresentaram maior índice de infestação do mosquito Aedes aegypti, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

A aplicação do inseticida é uma tentativa de reverter o cenário epidêmico de dengue, que já resultou em quase mil moradores com diagnostico positivo. Dessa forma, 12 bairros que apresentaram mais focos do mosquito estão recebendo o bloqueio, sendo eles: Vila PilotoVila Nova, Interlagos, São Carlos, Vila Alegre, Paranapungá, Nossa Senhora Aparecida, Vila Haro.

O supervisor geral de Endemias, Mauro Basílio, disse que a ação de combate a dengue começou na última semana e explica que o fumacê auxilia porque tem maior alcance contra o Aedes.

Confira a reportagem abaixo: