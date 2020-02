TRÂNSITO Carro fura a preferencial e colide em moto boy A vítima fazia entregas de pizza quando foi atingido por carro

11 FEV 2020 - 23h:23 Por Alfredo Neto

Um moto entregador de aproximadamente 25 anos sofreu um acidente de trânsito na noite desta terça-feira (11) no cruzamento da avenida Fillinto Müller, com a rua Bruno Garcia, no centro de Três Lagoas.

À vítima fazia entrega de pizza, e seguia na avenida Fillinto Müller, sentido centro- bairro, quando foi atingido pelo carro dirigido por uma senhora.

A aposentada contou não ter avistado o motociclista, e tentou se evadir do local e foi impedida por um empresário que testemunhou o acidente.

À vítima teve escoriações em braços e pernas, o homem foi resgatado consciente e orientado pelo Corpo de Bombeiros para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento).