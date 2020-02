RECUPERADO Carro furtado na noite de sábado é recuperado pela PM Após depenar o veículo os bandidos abandonaram o carro em uma estrada

9 FEV 2020 - 18h:04 Por Alfredo Neto

Um carro furtado foi recuperado na manhã deste domingo (9) pela Polícia Militar no bairro Jardim Imperial, zona Sul de Três Lagoas.

O veículo foi furtado na noite de sábado (8) em um bar na avenida Raphael de Haro, bairro Vila Haro, a proprietária disse a polícia que estacionou o carro e foi ao comércio e ao retornar 10 minutos após o carro não estava mais no local.

Após acionar a PM a vítima foi até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e registrou o boletim de ocorrência.

Na manhã deste domingo, a Polícia Militar recebeu uma denuncia de um veículo abandonado no bairro Jardim Imperial e foram averiguar a denuncia.

No local os militares encontraram o carro todo depenado sem algumas rodas, baterias entre outros acessórios furtados pelos ladrões.

Após acionar a perícia técnica da Polícia Civil para coleta de dados, o carro foi levado para o pátio do Detran-MS (Departamento de trânsito do Mato Grosso do Sul) e acionado à proprietária para fazer a retirada do carro.