ACIDENTE Carro invade preferencial e causa acidente com motociclista O Corpo de Bombeiros resgatou a vítima com fortes dores para à UPA

16 MAR 2020 - 11h:51 Por Alfredo Neto

Um homem ficou ferido após uma colisão moto x carro na manhã desta segunda-feira (16) na avenida Antônio Trajano dos Santos, cruzamento com a rua Antônio Esteves Leal, no bairro Jardim das Paineiras, zona Norte de Três Lagoas.

O motociclista seguia pela avenida Antônio Trajano dos Santo, sentido aeroporto. Quando um carro atravessou a preferencial e invadiu a frente do motociclista.

A vítima teve vários ralados pelo corpo e reclamava de dores no quadril, o motorista do carro que estava na rua Antônio Esteves Leal, no sentido 1ª lagoa, permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e levou a vítima para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento).