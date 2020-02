FUGIU Carro não respeita sinalização bate em moto e foge Motociclista teve várias fraturas nas pernas e foi levada para o Hospital

16 FEV 2020 - 00h:55 Por Alfredo Neto

Um motociclista de 30 anos ficou seriamente ferido após bater em um carro na noite deste sábado (16) no cruzamento da rua Trajano dos Santos, com a rua Bernardino Mendes, no bairro Vila Clementina, em Três Lagoas.

Testemunhas disseram que o motociclista de 30 anos, estava na rua Bernardino Mendes, que é preferencial. Quando bateu em um carro, que seguia pela rua Trajano dos Santos, que tem sinalização de parada obrigatória.

Após não respeitar o sinal de pare, e invadir a frente do motociclista causando o acidente, o motorista do carro fugiu sem prestar socorro para à vítima.

Testemunhas não avistaram o modelo do carro, e acionaram o Corpo de Bombeiros ao ouvir o barulho do acidente, os militares contaram com o apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A vítima de 30 anos, teve várias fraturas na perna direita, e foi levado para o Hospital Auxiliadora consciente e orientado, pelo Samu.