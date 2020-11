RECEPTAÇÃO Carro roubado no Paraná é recuperado pela PRF em Água Clara MS O carro utilizava placas clonadas e após uma averiguação da PRF foi recuperado e uma pessoa acabou presa

4 NOV 2020 - 16h:00 Por Alfredo Neto

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou um carro roubado e prendeu uma pessoa por receptação na tarde desta terça-feira (4) na rodovia BR 262, em Água Clara, cidade 136 quilômetros de Três Lagoas.

O carro Ford KA com placas de Foz do Iguaçu-PR, seguida sentido Campo Grande com dois ocupantes, o passageiro relatou ser o proprietário do carro mas que não se lembrava o valor que teria pago e nem de quem comprado o automóvel.

A conversa confusa e o nervosismo do homem que se dizia dono do veículo chamou a atenção dos policiais que fizeram uma busca no automóvel e após checar a numeração do chassis, dos vidros no sistema do BIN (Banco de Índices Nacional), do Detran (Departamento de Trânsito), foi descoberto que o carro era produto de roubo e estava com alerta de busca no Sistema de Justiça e Segurança Pública Nacional. As placas utilizadas no carro, eram de um veículo semelhante e teria sidos clonadas ainda no estado do Paraná.

O homem que se identificou como proprietário do carro, foi preso em flagrante e levado para à Delegacia de Polícia Civil de Água Clara, o motorista do veículo que seria um conhecido do preso, relatou que teria sido chamado apenas para dirigir o carro pelo amigo não estar em dia com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), foi registrado como testemunha e liberado após prestar depoimento ao delegado titular daquela delegacia.