TRêS LAGOAS Cartório Eleitoral retoma cadastro biométrico Segundo dados o TRE, Três Lagoas tem mais de 71 mil eleitores

8 JAN 2020 - 14h:01 Por Ana Cristina Santos

O Cartório Eleitoral de Três Lagoas voltou a realizar nesta semana o cadastro biométrico para eleitores que não fizeram no ano passado. De acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MS), o município tem mais de 71 mil eleitores.

O procedimento foi suspenso em dezembro do ano passado devido ao período de recesso de final de ano. Agora foi retomado e segue até maio deste ano, quando encerra o cadastro eleitoral para as eleições de 2020.

Após esse período, de acordo com a chefe da 51ª zona eleitoral, Juliane Guimarães, o atendimento ao eleitor para esse e outros serviços, fica suspenso até as eleições de outubro, depois volta ao normal.

O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para maiores de 18 anos, facultativos para jovens de 16 e 17 anos, para os idosos acima de 70 e para os analfabetos. As eleições municipais de 2020 serão realizadas no dia 4 de outubro em primeiro turno e no dia 25, em segundo.