FISCALIZAÇÃO Carvoaria ilegal é fechada em Três Lagoas e proprietário multado em R$ 1,5 mil A propriedade fica em uma região de rancho, às margens do Rio Sucuriú

18 MAI 2020 - 08h:25 Por Kelly Martins

Um proprietário de uma carvoaria ilegal, de 78 anos de idade, foi multado pela Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas neste fim de semana durante fiscalização. A propriedade fica em uma região de rancho, às margens do Rio Sucuriú, e tem um forno que estava funcionando de forma ilegal.

De acordo com a PMA, a atividade funcionava sem a licença ambiental e a madeira transformada não tinha origem. Segundo um funcionário, alguns lotes de carvão já tinham sido fabricados anteriormente e que o forno foi apagado porque havia processado mais um lote. Ele contou ainda que o carvão fabricado seria para consumo do proprietário do local. As atividades foram paralisadas e 600 kg de carvão apreendidos.

O dono da carvoaria mora em Três Lagoas e foi autuado administrativamente e multado por funcionar atividade potencialmente poluidora sem a autorização ambiental. A pena para esse crime é de um a seis meses de detenção.