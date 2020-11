CULTURA Casa do Artesão será reaberto ao público após 8 meses fechado Local abriga mais de 1,5 mil peças de artistas de Três Lagoas

24 NOV 2020 - 08h:00 Por Kelly Martins

A Casa do Artesão de Três Lagoas vai reabrir as portas e voltará a atender o público a partir da primeira quinzena de dezembro. O local está fechado há oito meses por conta da pandemia da Covid-19 e mais de 1.500 peças fabricadas na cidade deixaram de ser comercializadas nesse período.

Agora, os artesãos poderão vender os materiais no local. De acordo com a Diretoria de Cultura, é necessário que os artesãos atualizem o cadastramento na unidade para que possam comercializar os produtos. Os artistas têm até o dia 10 de dezembro para procurar a Casa do Artesão e fazer as atualizações.

Outras informações podem ser obtidas pelo número (67) 3929-9984 ou 3929-1579.