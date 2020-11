RETALHAÇÃO Casa do autor de feminicídio é incendia horas após o crime Imóvel foi destruído pelo fogo, autor de feminicídio fugiu novamente

23 NOV 2020 - 05h:20 Por Alfredo Neto/JPNews

Horas após matar a facadas a ex convivente Ana Paula Pagani de 28 anos no Orestinho, Maicon Douglas Rodrigues também de 28 anos teve sua casa incendiada no início da manhã desta segunda-feira (24) na rua dos Albatroz, no bairro Jardim Carioca, zona Sul de Três Lagoas.

Maicon fugiu para sua residência após matar a ex namorada, uma pessoa próxima da família da vítima foi até a residência do autor do feminicídio e chamou Douglas para tirar a história a limpo. Este familiar relatou que Douglas estava dormindo, acordou com o homem chamando na sua porta e ao ser indagados sobre o homicídio, teria negado e voltado para dentro do imóvel.

Após ser informado que realmente era Maicon Douglas, o autor das facadas que vitimou Ana Paula Pagani, o familiar voltou na residência, mas Maicon já havia fugido do local, a Polícia Militar chegou no imóvel e encontrou a residência em chamas e o familiar da vítima saindo do local.

A Polícia Militar e a Polícia Civil continuam a procurar pelo autor e denúncias podem ser feitas no telefone 190 da Polícia Militar.