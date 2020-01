EMPREGO Casa do Trabalhador disponibiliza 18 vagas para esta terça-feira Depois de iniciar a segunda-feira com apenas uma vaga, agência tem 18 oportunidades para hoje

7 JAN 2020 - 09h:27 Por Ana Cristina Santos

Depois de iniciar a segunda-feira com apenas uma vaga de trabalho, a Casa do Trabalhador de Três Lagoas começou a terça-feira (7), com 18 oportunidades de emprego.

As vagas disponíveis para esta terça-feira são : Alinhador e balanceador de pneus, assistente administrativo, atendente de balcão (vaga exclusiva para PCD), auxiliar de estoque, empregado doméstico, mecânico de automóvel, motorista entregador, e vendedor de consórcio.

A Casa do Trabalhador está localizada na rua Monir Thomé, n° 86, no Centro. O horário de atendimento é das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3929-1937.