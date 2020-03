OPORTUNIDADE Casa do Trabalhador oferece 29 vagas nesta segunda-feira Atendente de farmárcia e vendedor estão entre as ofertas disponíveis

16 MAR 2020 - 10h:04 Por Da redação

A Casa do Trabalhador de Três Lagoas disponibiliza 29 vagas em 19 áreas, para quem está à procura de um emprego nesta segunda-feira (16).

De acordo com o órgão, há vagas para assistente de vendas (1), atendente de farmácia (3), borracheiro (2), encarregado de frios (1), encarregado de padaria (1), marceneiro (2), mecânico de automóvel (1), mecânico de manutenção de motores diesel (1), mecânico de máquinas agrícolas (2), mecânico de refrigeração (1), mecânico eletricista de automóveis (1), oficial de serviços gerais (1), pesquisador de preços (1), salgadeiro (1), vendedor de serviços (1) e para vendedor de comércio atacadista (3).

Para pessoas com deficiência há vagas para arrematadeiro (2) e para porteiro (1).

Para concorrer a qualquer vaga, é necessário comparecer à Casa do Trabalhador, com RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e comprovante de residência ou ainda, baixar o aplicativo Sine Fácil Dataprev.

No caso de vagas para Pessoas com Deficiência, é necessário apresentar o laudo médico para retirar o encaminhamento.

Segundo a Casa do Trabalhador, as vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio. Ela está localizada na rua Doutor Monir Thomé, n° 86, no Centro.

O horário de atendimento da casa é das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3929-1937.