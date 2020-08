OPORTUNIDADE Casa do Trabalhador oferece 39 vagas nesta terça-feira Horário de atendimento é das 7h às 12h, de segunda a sexta-feira

4 AGO 2020 - 08h:01 Por Kelly Martins

Nesta terça-feira (4), 39 vagas de emprego são oferecidas pela Casa do Trabalhador, em Três Lagoas. As vagas estão distribuídas em 13 áreas.

De acordo com a Casa, as vagas oferecidas são para analista fiscal (atuar na cidade de Inocência); armador de concreto na construção civil (4); auxiliar de mecânico diesel (1); costureira (7); eletricista de autos (2); encarregado da área florestal (1); mecânico de máquinas pesadas (10); oficial de serviços gerais (1); operador de máquinas de construção civil (3); operador de motoniveladora (1); operador de pá carregadeira (5) e trabalhador de serviços de limpeza e conservação (2).

Há também uma vaga para PCD (Pessoa com deficiência). Nesse caso, a vaga é para oficial de serviços gerais. Para concorrer a qualquer vaga, é necessário comparecer à Casa do Trabalhador, com RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e comprovante de residência ou ainda, baixar o aplicativo Sine Fácil Dataprev.

Segundo a Casa do Trabalhador, as vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio. Ela está localizada na rua Doutor Monir Thomé, n° 86, no Centro.

O horário de atendimento da casa é das 7h às 12h, de segunda a sexta-feira. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3929-1937.