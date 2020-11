OPORTUNIDADE Casa do Trabalhador oferece 45 vagas nesta sexta-feira O horário de atendimento da unidade é das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira

6 NOV 2020 - 07h:31 Por Carol Beghelini

A Casa do Trabalhador de Três Lagoas disponibiliza 54 vagas para quem está à procura de um emprego nesta sexta-feira (6).

De acordo com a Casa, há vagas para ajudante de obras (12); atendente de padaria (1); auxiliar almoxarifado (1); auxiliar de mecânico diesel (1); camareira de hotel (2); eletricista-força controle (2); eletricista de manutenção industrial (12); gesseiro (1); mecânico de manutenção de motores a diesel (1); mecânico montador (1); mecânico socorrista (2); motorista entregador (3); nutricionista (1); operador de máquinas fixas (18); recepcionista de consultório médico ou dentário (1) e técnico em segurança no trabalho (1).

Para concorrer a qualquer vaga, é necessário comparecer à Casa do Trabalhador, com RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e comprovante de residência ou ainda, baixar o aplicativo Sine Fácil Dataprev.

No caso de vagas para Pessoas com Deficiência, é necessário apresentar o laudo médico para retirar o encaminhamento.

Segundo a Casa do Trabalhador, as vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio. Ela está localizada na rua Doutor Monir Thomé, n° 86, no Centro.

O horário de atendimento da casa é das 7h às 12h, de segunda a sexta-feira. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3929-1937.