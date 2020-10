POLÍCIA Casa é arrombada e ladrão leva R$ 3 mil que estavam no guarda-roupa A vítima saiu de casa e quando retornou encontrou a casa arrombada

20 OUT 2020 - 06h:20 Por Israel Espíndola

Uma mulher de 54 anos, teve sua casa furtada na tarde de segunda-feira (19), e na ação ela perdeu R$ 3 mil, que estavam dentro do guarda-roupa, o furto aconteceu na Vila Verde, em Três Lagoas.

Segundo o registro policial, a mulher teria se ausentado no período da tarde e quando retornou no início da noite notou que sua casa havia furtada. Uma das janelas da residência estava danificada, o guarda-roupa revirado e os três mil reais que estavam guardados no cômodo havia sido levado.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo.