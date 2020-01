INVESTIGAÇÃO Casa é incendiada pela segunda vez em menos de 30 dias Este é o segundo incêndio criminoso o primeiro foi no dia de natal

21 JAN 2020 - 16h:15 Por Alfredo Neto

Incêndio criminoso destrói casa na tarde desta terça-feira (21) na rua Emme Jarouch Abudjoun, bairro Jardim Maristela, zona Sul de Três Lagoas.

Em menos de 30 dias, este é o segundo incêndio de forma criminosa, que o Corpo de Bombeiros combate na mesma residência.

O primeiro incêndio foi no dia de natal do ano passado, quando um morador incêndiou sala e cozinha.

Desta vez outro incêndio criminoso, terminou de destruir o que havia sobrado do imóvel, qlun quarto, banheiro e um anexo.

Militares do Corpo de Bombeiros chegaram rápido no local, mas o incêndio já havia consumido tudo que tinha no interior da casa.

A Defesa Civil está no local para fazer uma avaliação do que sobrou da casa, e emitir um laudo sobre os riscos do imóvel. A Perícia Científica da Polícia Civil foi acionada pelo Corpo de Bombeiros.