DEPAC Casal causa briga em festa e todos foram parar na Depac Ciúmes causa briga em festa e casal termina a noite na delegacia; presos

19 ABR 2020 - 10h:30 Por Alfredo Neto

A Polícia Militar prendeu um casal que causou uma briga em uma festa na madrugada deste domingo (19) na rua Jorge Elias Sebá, no bairro Jardim Brasília, zona Sul de Três lagoas.

A confusão na festa começou após uma mulher que estava no local, ser surpreendida pelo ex namorado de 33 anos, o homem enciumado começou a ofender os participantes da festa.

Após tentar tirar a mulher a força do local, os integrantes da festa tentaram conter o rapaz e começou uma briga entre eles, o homem de 33 anos foi agredido por socos e ponta pés. A Polícia Militar foi chamada e não encontrou os outros envolvidos na briga pelo local.

A Polícia Militar levou o casal para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de vida a mulher ter relato existir uma medida protetiva contra o ex, e o mesmo ter descumprido tal determinação judicial. O homem bastante lesionado devido a agressão sofrida recusou atendimento medico e não precisou de os militares chamarem o Samu.

Na delegacia uma outra confusão começou, mas desta vez com a mulher de 32 anos que começou agredir verbalmente os policiais militares e civis, após ser orientada a se conter, a mulher partiu para cima dos agentes da segurança pública.

Após investir contra os policiais da Polícia Militar e da Polícia Civil, a mulher precisou ser contida com o uso da força e algemada para evitar agressões físicas conta as pessoas que estavam na delegacia. Após ser dominada, a Mulher foi autuada por desacato, o ex namorado dela prestou depoimento e foi autuado por lesão corporal e foi liberado para responder o processo em liberdade. A mulher foi liberada após ser autuada por desacato a autoridade.

Obs. ainda continua a proibição de aglomeração em lugares públicos e privados em Três Lagoas devido a quarentena e isolamento social, para o enfrentamento contra a propagação e disseminação do Coronavírus, causador da doença Covid-19.

Em Três Lagoas os números relacionados ao Covid-19 já somam 80 casos notificados, 57 negativos, 18 deram resultados positivo,3 em investigação, 1 óbito e 1 paciente curado. No Brasil o total de casos positivos está próximo de atingir a marca de 37 mil pessoas infectadas (36.925), desse total 14 mil pessoas se curaram e 2.372 morrem por complicações causadas pela Covid-19.