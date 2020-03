CRIME Casal é preso pela PF após comprar cédulas falsas de R$ 100 pela internet Polícia recebeu denúncia sobre o crime e realizou a prisão nesta terça (3)

4 MAR 2020 - 12h:34 Por Kelly Martins

Um casal foi preso pela Polícia Federal de Três Lagoas após comprar 21 cédulas falsas de R$ 100 pela internet. O fato ocorreu na noite desta terça-feira (3) depois de uma denúncia anônima enviada aos agentes federais dias antes. A informação é de que uma mulher, residente em Água Clara, receberia pelos Correios um malote com cédulas de real falsas compradas pela internet.

Dessa forma, os policiais realizaram o acompanhamento da entrega da correspondência e efetuaram busca e apreensão na casa do casal. Eles apreenderam dez cédulas, que estavam dentro de um envelope entregue pelo carteiro, outras nove estavam em uma cômoda da casa e duas notas na carteira do morador. Todas com valores estampados de R$ 100, conforme a PF.

O casal foi encaminhado para a Delegacia da PF em Três Lagoas. Porém, o suspeito preso alegou que não sabia que se tratava de cédulas falsas. Já a mulher confessou o crime e apontou outra pessoa, que mora em Chapadão do Sul, como também envolvida na compra do dinheiro falso. Eles podem condenados a penas de prisão superiores a 12 anos, caso fique provado que pertencem a alguma organização criminosa.