TRÁFICO Casal é preso por tráfico de drogas A apreensão contou com o apoio da cadela da PM Mara K-9

7 MAR 2020 - 11h:42 Por Alfredo Neto

Um casal foi preso por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (6) a prisão ocorreu no bairro Jardim Cangalha (como zona velha), zona Norte de Três Lagoas.

Policiais militares do 2° BPM (Batalhão de Polícia Militar, receberam uma denuncia de venda de drogas, e uma equipe foi enviada para o local.

Após alguns minutos de campana no local, os policiais avistaram um usuário de drogas saindo chegando no imóvel e pelo portão pegando algo e colocando no bolso.

No momento que o usuário saio do imóvel foi dado ordem de parada, em uma revista no usuário os militares encontraram uma pequena quantidade de crack, para os militares ele confessou ter comprado na casa que havia acabado de sair e relatou ter pago a quantidade de R$10 reais.

Com a confirmação do crime, os policiais decidiram abordar o dono do imóvel que tentava sair com a esposa, aos dois foi dado voz de prisão, que negaram qualquer envolvimento com o crime de tráfico.

Após uma revista pessoal em um dos suspeitos, o proprietário da casa autorizou a entrada dos policiais no imóvel, os militares contaram com o auxílio do Canil da Polícia Militar, e a cadela policial Mara K-9, encontrou uma certa quantidade de drogas escondidas em um dos móveis da casa.

No local onde a droga foi encontrada, também foi encontrado uma garrafa com uma quantidade de dinheiro em cédulas de R$2, R$10 e R$20, o valor apreendido e a quantidade de drogas não foi informado pela PM, assim como a idade dos presos.