TANQUE CHEIO Casal ganha sorteio em bodas de 10 anos Promoção sorteia 40 litros de combustível

16 MAI 2020 - 06h:15 Por Beatriz Rodas

O Grupo RCN chegou ao sorteio do terceiro ganhador da promoção Tanque 100% Cheio, e a história desta vez é, inclusive, bem romântica! Quem ganhou os 40 litros de combustível foram Vanessa e Ronaldo Silva e a entrega do prêmio não foi no posto Parati, mas no posto Nikkey. Pode até parecer confuso para quem já conhece a promoção, mas os dois postos fazem parte da mesma empresa têm a mesma qualidade de produtos e serviços, então a promoção Tanque Cheio pode fazer entregas em ambos.

O CASAL

A entrega do prêmio foi na quarta (13). Durante um bate-papo entre Ronaldo e a nossa equipe, descobrimos que o casal estava completando 10 anos de casamento! Ronaldo contou que a esposa ficou muito feliz, “ela principalmente, foi uma felicidade só. Por causa dessa pandemia, a gente não tinha muita condição de comemorar, então o sorteio foi o nos