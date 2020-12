ACIDENTE Casal morre após colisão contra caminhão na BR-158 Após a colisão o carro pegou fogo

1 DEZ 2020 - 08h:29 Por Israel Espíndola

As vítimas do acidente foram identificadas como Francisco de Souza Pereira, de 68 anos, e Maria Aparecida Rodrigues Pereira, de 59 anos. O casal se envolveu em um acidente no quilômetro 340 da BR-158, próximo a Brasilândia.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, no carro em que seguia o casal foi desviar de uma árvore que estava caída na estrada vindo a colidir de frente com um caminhão. Testemunhas relataram que chovia muito no momento em que aconteceu o acidente. Ao tentar desviar da árvore caída na pista o motorista do veículo de passeio acabou colidindo com o caminhão que seguia na pista contrária.

Após a colisão, o carro pegou fogo, o casal foi retirado do veículo por testemunhas, mas não resistiram e morreram no local.