SOCIAL Casal quer levar arte e leitura às crianças do Novo Oeste Projeto "Amigos do Tucano" está em fase de montagem e deve começar em março

24 FEV 2020 - 07h:50 Por Tatiane Simon

Um casal morador do bairro Novo Oeste, em Três Lagoas, está engajado com um projeto social que vai levar cultura e muita leitura às crianças do residencial Tucano. O “Amigos do Tucano” objetiva proporcionar atividades lúdicas e recreativas com os moradores mirins do residencial. Tudo de graça e feito a partir do trabalho voluntário. E ainda, trabalhos que resultem em um ambiente mais harmonioso e colorido, segundo explica Abner Olmos, responsável pelo projeto.

A ideia é dar mais cor em meio a tantas paredes iguais. Jardins onde o espaço é dominado pelo concreto. E livros - esses não para enfeitar - são para incentivar os pequenos que moram no residencial Tucano no condomínio Novo Oeste. O local soma mais de 100 crianças e todas devem se beneficiar, em breve, com o projeto.

“Nas atividades do projeto social estão as aulas de pintura, de jardinagem e de artesanato. Tudo em prol do próprio residencial”, conta Olmos.

A ideia do Abner e da esposa Auria não é de hoje, mas o projeto Amigos do Tucano só saiu do papel em janeiro. A grande expectativa entre os pequenos é pela biblioteca comunitária, que ainda está sendo montada.

O projeto ainda está em fase de montagem. A previsão é de iniciar as atividades a partir da segunda quinzena de março. Doações de livros, de tintas e até mesmo de mão de obra são mais do que bem-vindas. Quem quiser colaborar é só entrar em contato com o Abner pelo telefone (67) 9-9670-7836.