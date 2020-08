BR 262 Moto bate em caminhonete e deixa casal ferido O acidente aconteceu no anel viário de Três Lagoas na rodovia BR 262

27 AGO 2020 - 09h:01 Por Alfredo Neto

Um acidente entre uma moto e uma caminhonete deixou duas pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (27) no Anel Viário da rodovia BR 262, em Três Lagoas.

As vítimas estavam na moto e seguiam do córrego do Onça, sentido avenida Ranulpho Marques Leal, mesmo sentido que à caminhonete. Após passarem pelo córrego do Onça a caminhonete precisou fazer uma freada brusca para não bater em um caminhão que teria parado na rodovia.

A vítima que pilotava a moto não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo na traseira da caminhonete, o piloto que tem 59 anos e a passageira foram arremessados para fora da pista, sofrendo várias lesões.

O homem que pilotava a moto teve uma fratura na perna esquerda, várias escoriações pelo corpo e foi levado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o Hospital Auxiliadora, o homem estava consciente e orientado. A passageira da moto, não teve a idade divulgada, a mulher ficou com escoriações em rosto, mãos e joelhos.

A mulher foi imobilizada pelo Samu e levada pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Auxiliadora, à vítima também estava consciente e orientada. O motorista da pick-up com placas de Ribas do Rio Pardo ficou no local ate a chegada da Polícia Militar e relatou que seguia no sentido MS – SP, e durante a subida um caminhão que estava à sua frente parou bruscamente por não conseguir vencer o aclive devido o peso. O motorista contou que assim que freou já sentiu a colisão traseira e desceu para ver o que teria ocorrido e avistado o casal caído ao solo e ligado para o Samu.

A Polícia Militar esteve no local auxiliando o controle do trafego até o Samu e o Corpo de Bombeiros socorrerem as vítimas e logo após foi para o Hospital Auxiliadora ouvir o depoimento das vítimas. O acidente foi registrado na Segunda Delegacia de Polícia Civil.