CERIMÔNIA Casamento intimista faz sucesso na pandemia entre os três-lagoenses Decreto municipal já permite festas em salões, mas com limitação de público

10 NOV 2020 - 17h:00 Por Tatiane Simon

Em meio à pandemia do novo coronavírus, muitos casais suspenderam seus contratos e adiaram para 2021 a cerimônia festiva e religiosa do tão sonhado casamento. Outros, porém, optaram por não adiar a realização desse sonho. Ao invés disso, adaptaram as festas para modelos seguros e sem aglomeração.

As opções, em sua maioria, são em contato com a natureza. Do alto de uma montanha ou com os pés na areia beira rio.

Seja qual for o cenário, o tão esperado "sim" entre casais vem acompanhado muitos sonhos. Desde o bouquet da noiva aos votos que trocam de pé no altar.

O decreto municipal sofreu alterações em outubro e desde o dia 15 permite o funcionamento de buffets, casas de recepções e eventos em clubes e salões. Mas apesar de liberado, tem critérios!