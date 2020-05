SOLIDARIEDADE 'Casinha solidária' distribui café da manhã e alimentos para famílias Projeto solidário é realizado por uma comerciante, em Três Lagoas

6 MAI 2020 - 13h:45 Por Kelly Martins

Café com leite, chá e chipa quentinha. A partir das 8h fica tudo pronto para quem quiser começar o dia bem alimentado e enfrenta dificuldades até mesmo para comprar alimentos. É a maneira que uma comerciante, em Três Lagoas, encontrou de fazer o bem ao próximo, nesse período de crise para muitas famílias. Por isso ela montou a “Casinha solidária”, com café da manhã e outros alimentos, como arroz, feijão, bolacha, açúcar.

O projeto é para atender as famílias carentes e as pessoas que foram demitidas nos últimos e estão em uma situação delicada financeiramente. “É uma alternativa que encontrei de poder ajudar de alguma forma as pessoas nesse momento tão difícil. O dia todo recebemos diversas pessoas na cafeteria pedindo ajuda, pedindo comida. São moradores que perderam o emprego ou que já estão desempregados algum tempo e sem dinheiro”, enfatizou a comerciante Gicele Castro, proprietária da cafeteria, que fica na rua Duque de Caxias, no bairro Vila Nova.

Alguns clientes também estão sensibilizados com a ação e enviam diversos alimentos. Até mesmo uma quantia em dinheiro foi doada por uma pessoa. O valor será usado para comprar mais produtos.

