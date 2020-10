PANDEMIA Casos ativos de Covid-19 caem no fim de semana e Três Lagoas tem 1,6 mil recuperados Total de contaminados, desde o início da pandemia, é de 2.242

5 OUT 2020 - 08h:05 Por Tatiane Simon

Em três dias, o total de casos ativos de moradores com a Covid-19 reduziu consideravelmente em Três Lagoas. Eram 668 na sexta-feira (2) e no domingo (4) eram 559, conforme o boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde.

Entre sexta e domingo foram registrados 70 novos casos de coronavírus na cidade. O número saltou de 2.203 para 2.242. No entanto, houve também aumento de moradores que terminaram a quarentena e passaram a ser considerados como recuperados da doença. Foram 11 recuperados na sexta, mais 70 no sábado e outros 78 no domingo. Um total de 159 recuperados em 3 dias.

Até o momento, são 1.647 recuperados da Covid-19 em Três Lagoas.