COVID-19 Casos de coronavírus aumentam e chegam a 130 em Três Lagoas Três Lagoas soma 840 casos notificados da doença e 62 pessoas aguardam testes

27 MAI 2020 - 08h:25 Por Tatiane Simon

Subiu para 130 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em Três Lagoas. Segundo o boletim epidemiológico, divulgado nesta terça-feira (26), mais duas pessoas entraram na lista dos casos positivos para a doença Covid-19.

Os novos casos se referem a um jovem de 21 anos e a idosa de 78 anos que faleceu no domingo (24). Conforme a pasta, a idosa foi testada em São Paulo, onde também recebeu tratamento e veio a óbito. Ela consta no boletim de Três Lagoas porque era residente do município.

O óbito ocorreu no domingo (24), mas somente ontem a Secretaria Municipal de Saúde confirmou o caso.

Trinta e um moradores de Três Lagoas estão em tratamento contra a Covid-19 atualmente. Quatro estão hospitalizadas e 27 em isolamento domiciliar.

Há ainda outros 12 moradores com sintomas da doença que coletaram amostras de exames e aguardam pelo resultado.

Até o momento, são 854 casos notificados com 130 confirmados. Cinco pessoas morreram pela Covid-19.