PANDEMIA Casos de coronavírus disparam e fim de semana registra 46 confirmações Boletim epidemiológico mostra que já são 944 casos desde o início da pandemia

17 AGO 2020 - 10h:00 Por Tatiane Simon

Os casos de coronavírus continuam subindo em Três Lagoas. Foram 46 confirmações somente entre a sexta-feira (14) e domingo (16).

Os primeiros 16 dias de agosto já somam 276 casos de Covid-19, em Três Lagoas. Além disso, duas mortes pela Covid-19 foram registradas neste mês.

Entre sexta-feira (14) e domingo (16) foram registrados 46 novos casos em Três Lagoas. Foram 13 confirmações na sexta, 21 no sábado e 12 no domingo.

Subiu, portanto, para 944 o número de infectados pelo novo coronavírus em Três Lagoas, segundo dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde neste domingo.

Ainda segundo dados do boletim, 15 pessoas estão internadas. Seis deles são pacientes com a suspeita da doença e nove com diagnóstico positivo para a Covid-19.