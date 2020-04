CORONAVÍRUS Casos de Covid-19 disparam e chegam em 24 vítimas em Três Lagoas Município soma 4 casos suspeitos da doença e 96 notificados

22 ABR 2020 - 18h:30 Por Tatiane Simon

Subiu de 18 para 24 o número de moradores infectados pelo novo coronavírus em Três Lagoas. A informação é do último boletim epidemiológico divulgado no final da tarde desta quarta-feira (22) pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas.

Com mais seis casos confirmados da doença Covid-19, provocada pelo vírus, o boletim informa que as vítimas são dois homens, com idades de 43 e 30 anos. Além de quatro mulheres com idades de 33, 34, 39 e 30 anos, respectivamente. O documento diz que a maioria dos novos casos tratam-se de pessoas que tiveram contato com moradores contaminados. Eles estão em isolamento domiciliar.anos. A maioria teve contato com algum caso positivos e todos estão em isolamento domiciliar.

Até o momento, Três Lagoas possui 96 casos notificados, 4 ainda estão em investigação, 24 casos positivos para Covid-19, 66 negativos, 02 excluídos e duas mortes provocadas pela doença.