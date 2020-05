CORONAVÍRUS Casos de Covid-19 disparam em Três Lagoas nas últimas 24h Entre as vítimas, consta um bebê de um ano que teve contato com um infectado

15 MAI 2020 - 10h:30 Por Tatiane Simon

Subiu de 84 para 91 o número de moradores infectados pelo novo coronavírus em Três Lagoas. A informação é do último boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (14) pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas.

Com mais sete casos confirmados da doença Covid-19, provocada pelo vírus, o boletim informa que as vítimas são cinco homens, entre eles um bebê de 1 ano. Os pacientes têm 31, 47, 48 e 62 anos. Além de duas mulheres com idades de 25 e 31 anos.

O documento diz que três dos sete novos casos tratam-se de pessoas que tiveram contato com moradores contaminados. Eles estão em isolamento domiciliar.

Até o momento, Três Lagoas possui 595 casos notificados, 60 ainda estão em investigação e três mortes.