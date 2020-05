CORONAVÍRUS Casos de Covid-19 sobem em Três Lagoas e chegam em 70 vítimas Saúde confirmou mais três casos da doença nesta quinta-feira

7 MAI 2020 - 10h:09 Por Tatiane Simon

Subiu para 70 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em Três Lagoas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, mais três moradores testaram positivo para a doença Covid-19.

Os novos casos têm o mesmo histórico de contaminação: contato com pessoa infectada. Os pacientes são duas mulheres, uma com 61 e outra com 38 anos, e um homem, de 45 anos. Todos estão em isolamento domiciliar e nenhum deles possui comorbidades.

Com 70 casos positivos, 24 estão em tratamento e 43 pessoas estão recuperadas da doença, conforme o último boletim epidemiológico.