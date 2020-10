SAúDE Casos de dengue apresentam queda em Três Lagoas Mais de 2,7 mil moradores foram diagnosticados com dengue neste ano

28 OUT 2020 - 08h:04 Por Kelly Martins

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, por meio do setor de Vigilância Epidemiológica, notificou dois novos casos suspeitos de dengue, na atualização e ajustes dos boletins semanais. Essa é a 43º semana epidemiológica de 2020.

De acordo com o boletim da Saúde, divulgado na terça-feira (27), o total acumulado de casos notificados suspeitos chega a 4.036, entre os meses de janeiro e outubro. Desse total, 2.778 foram confirmados positivos e 1.245 negativos. No entanto, 13 casos notificados como suspeitos ainda aguardam o resultado de exames laboratoriais.

Apesar do baixo número registrado nesta semana, é importante que os moradores mantenham o alerta. Com o período de chuvas, o número de moradores diagnosticados com dengue pode subir. Por isso, os agentes de endemias e de saúde continuam a realizar o trabalho de orientação e prevenção nos bairros.

Os servidores fazem o bloqueio químico nos quintais das residências para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Eles estão aplicando o inseticida de casa em casa, nos bairros que mais registraram casos da doença.

Levantamento

Segundo a Vigilância Epidemiológica, os resultados de exames laboratoriais registraram: 9 casos na 37ª semana; 12 novos casos suspeitos notificados na 38ª semana; 16 casos suspeitos na 39ª semana; 8 na 40ª semana; 6 novos casos na 41ª semana; 3 novos casos suspeitos na 42ª semana; e 2 casos nesta que é a 43ª semana epidemiológica de 2020.

O total acumulado de casos notificados suspeitos se refere à soma dos casos de janeiro (776); fevereiro (1.491); março (1.035); abril (262); maio (147); junho (100); julho (89) casos; agosto (75); setembro (47); e parcial de outubro (14).