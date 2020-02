PERIGO Casos de dengue aumentam em 310% em um ano em Três Lagoas Por dia, mais de 5 pessoas contraem a doença e registro é de 269 casos

19 FEV 2020 - 08h:20 Por Tatiane Simon

Boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado nesta semana aponta que 269 pessoas foram diagnosticadas com dengue, somente neste ano, em Três Lagoas. Em média, a doença atinge cinco moradores diariamente no município, segundo relatório.

O cenário neste ano é pior que o de 2019, segundo os boletins epidemiológicos divulgados semanalmente. Em 10 de fevereiro do ano passado, Três Lagoas somava 65 casos confirmados de dengue. Já em fevereiro de 2020, o saldo é de 269 pacientes. Um aumento de 310%.

Saldo

Até o momento 1.256 casos suspeitos da doença foram notificados, segundo o relatório. Apenas 125 pacientes com a suspeita da doença tiveram o resultado descartado. Mais de 800 moradores aguardam pelo resultado de exames laboratoriais.

Três Lagoas está entre os 55 municípios do Estado na lista "vermelha"da Saúde, em Mato Grosso do Sul, que indica alta incidência da doença, e, por isso, os números geram alertam e apresentam aumento semanalmente. O ano começou com 81 casos suspeitos na primeria semana de 2020 e, nesta, o registro é de 234 ocorrências. A última semana de janeiro foi a que mais somou ocorrências suspeitas da doença, com 307 registros.

Até o momento, nenhuma morte pela doença foi registrada em Três Lagoas. Mato Grosso do Sul soma 11 mortes no ano e o Estado decretou nesta semana situação de alerta.