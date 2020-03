ENDêMICO Casos de dengue já passam de 1,2 mil em Três Lagoas Em média, a doença atinge 18 moradores diariamente, segundo relatório

12 MAR 2020 - 07h:00 Por Tatiane Simon

Subiu para 1.268 o número de moradores que contraiu dengue neste ano em Três Lagoas. Outros 611 moradores ainda aguardam pelo resultado do exame laboratorial e quase 500 pacientes que apresentaram os sintomas da doença tiveram o diagnostico descartado para dengue. Somente em uma semana o município registrou 186 casos suspeitos. Em média, a doença atinge 18 moradores diariamente no município, segundo relatório

Janeiro fechou com 88 casos confirmados de dengue. Depois, o número saltou para 828 no final de fevereiro e, agora, nos primeiros 10 dias de março, já são 1.268 vítimas.

O cenário endêmico de Três Lagoas não é uma exclusividade do nosso município. Um levantamento feito pela Secretaria Estadual de Saúde mostra que municípios da microrregião de Três Lagoas estão com alta incidência de dengue. A nossa Brasilândia, por exemplo, é a cidade da microrregião que tem a maior taxa de incidência de dengue, com 223 casos notificados. Em seguida, Santa Rita do Pardo aparece com a segunda maior taxa de incidência de dengue da região.

O governo estadual decretou estado de alerta para a dengue em todos os municípios depois que 11 pessoas morreram. Até agora, 13 pessoas morreram por complicações da doença em Mato Grosso do Sul.