PANDEMIA Casos do novo coronavírus aumentam em 45% em 10 dias em Três Lagoas Município contabilizava 71 casos em 7 de maio; no dia 17, subiu para 103

18 MAI 2020 - 15h:45 Por Tatiane Simon

Em dez dias, o aumento dos casos do novo coronavírus foi de 45%, em Três Lagoas. No dia 7 deste mês, Três L agoas tinha 71 casos confirmados da Covid-19. Naquele dia, a taxa de isolamento foi de 40,9%. Dez dias depois, no dia 17 / o municipio somava 103 casos da doença.

O termômetro que calcula a taxa de isolamento social de cada municipio hoje só é sentido daqui a 10 ou 15 dias, segundo as autoridades sanitárias. "Se a taxa de isolamento cai, aumenta a de casos confirmados", explica o secretária municipal de Saúde, Angelina Zuque.

As taxas de isolamento social monitoradas nos municípios de Mato Grosso do Sul seguem estagnadas, com índices que não tem ultrapassado 50% nem mesmo aos finais de semana. As taxas têm se comparado a períodos em que o novo coronavírus só existia fora do Brasil, e o reflexo dessa “falta” de isolamento já impacta nas estatísticas . Três Lagoas segue a mesma tendencia e sequer alcança a taxa de 50%. Diariamente , mais da metade da população sai de casa. Essa não é a recomendação oficial. "