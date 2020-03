SAúDE Casos suspeitos de coronavírus são descartados em Três Lagoas Saúde recebeu exame laboratorial e resultado foi negativo para a doença

16 MAR 2020 - 08h:49 Por Kelly Martins

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou na manhã desta segunda-feira (16) que os três casos suspeitos de coronavírus, em Três Lagoas, foram descartados após realização de exame loboratorial. Os resultados deram negativo para a doença, segundo a pasta.

O último caso foi registrado no sábado (14) após uma moradora de 30 anos procurar atendimento na rede pública. Ela apresentou problemas de saúde e havia retornado da Europa recentemente. Os outros dois casos suspeitos foram registrados no mês de março e os pacientes também retornaram de países da Europa.

Cuidados e orientação

Apesar do resultado negativo, a Secretaria de Saúde orienta aos moradores que estão retornando de outros países e até de mesmo de outros estados que fiquem atentos quanto aos sintomas. Se febre com tosse e falta de ar surgirem, a recomendação é procurar uma unidade de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, os sintomas começam a surgir após sete dias.

“Não é necessário procurar atendimento se a pessoa não tiver nenhum sintoma. Porém, após alguns dias, houver alguma mudança na saúde, o morador deve nos procurar para verificarmos a questão”, pontuou a secretária Maria Angelina Zuque.