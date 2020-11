BIêNIO 2021/2022 Cassiano Maia deve presidir a Câmara Em reunião nesta semana, 13 vereadores declararam apoio a Maia

21 NOV 2020 - 07h:20 Por Ana Cristina Santos

Em reunião na sede do PSDB nesta semana, cinco partidos já firmaram compromisso em torno do nome do médico Cassiano Maia para presidir a Câmara Municipal no biênio 2021/2022. Cassiano foi o vereador eleito mais votado, com 2.167 votos, a segunda maior votação da história de Três Lagoas. O primeiro mais votado na história do Legislativo foi Ângelo Guerreiro (PSDB), com 2.611 votos na eleição de 2008.

Embora a eleição para a escolha da nova Mesa Diretora da Câmara ocorra no dia 1º de janeiro, após a posse dos vereadores, as articulações já começaram com antecedência, logo após o resultado da eleição municipal. Cassiano Maia já conseguiu o apoio de 13 vereadores para presidir o Legislativo Municipal, que terá um orçamento anual de R$ 25 milhões.

Filho do ex-vereador Adir Pires Maia, Cassiano Maia tem 44 anos, é médico, natural de Três Lagoas e é a primeira vez que concorre a um cargo eletivo. Na gestão de Guerreiro, Cassiano iniciou como secretário de Saúde, depois de Finanças, e secretário Geral. Por último, desincompatibilizou do cargo de secretário e esteve á frente do Comitê de Enfrentamento à Covid-19.

Em entrevista ao RCN Notícias nesta semana, Cassiano disse que se conseguir chegar à presidência da Câmara, poderá contribuir ainda mais com a cidade, e população. E com o apoio dos demais colegas, garantir um Legislativo com mais credibilidade e respeitabilidade.

Eleito pelo Solidariedade com 1.305 votos, o médico Paulo Verón da Motta, também declarou que pretende disputar a presidência da Câmara. Destacou que o Poder Legislativo precisa ser independente, e disse que pode contribuir ainda mais com a cidade sendo o presidente da Câmara.

O PSDB é o partido com maior bancada na Câmara Municipal. Os tucanos conseguiram eleger cinco vereadores. A segunda maior bancada é do MDB e DEM, cada um elegeu três vereadores. Solidariedade e PDT elegeram dois vereadores, cada. O Republicanos e Podemos elegeram um vereador, cada.