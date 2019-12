FLAGRANTE Castilhense é preso com revólver em Três Lagoas O homem de 52 anos foi preso com revólver em uma padaria após sair do baile

23 DEZ 2019 - 11h:02 Por Alfredo Neto

Castilhense é preso em Três Lagoas com revólver. - Alfredo Neto/JPNews A Polícia Militar prendeu um homem de 52 anos morador de Castilho, São Paulo, por porte ilegal de arma de fogo no final da manhã deste domingo (22) na rua Antônio Esteves Leal, bairro Paranapungá, zona Norte de Três Lagoas. Consta no boletim de ocorrência uma ligação para PM no telefone 190, onde populares que estavam em uma padaria na manhã de domingo avistaram quatro pessoas em um carro sedã chegando para tomar café, e o motorista trajando uma camiseta de time de futebol escondendo uma arma na cintura. A Rádio Patrulha da Polícia Militar foi até o local e em revista aos quatro suspeito não foi encontrada nenhuma arma, momento em que os militares decidiram olhar a câmera de segurança da padaria que registrou o homem de 52 anos escondendo o revólver dentro do carro. Após localizar a arma, um revólver calibre 38, com quatro munições intactas o homem recebeu voz de prisão e foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e posse ilegal de munição.

