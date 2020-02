SAúDE ANIMAL Castramóvel migra atendimentos para ginásio de esportes Equipe inicia atendimento na segunda-feira (2) na área externa do ginásio

28 FEV 2020 - 08h:22 Por Tatiane Simon

A unidade móvel de atenção à saúde animal, o castramóvel, vai migrar os atendimentos, nesta fase, para o Ginásio Municipal de Esportes "Cacilda Acre Rocha" a partir de segunda-feira (2). O ginásio fica na avenida Clodoaldo Garcia, número 824, Bairro Santos Dumont. Na etapa anterior o trailer estava no pátio da unidade de Estratégia de Saúde da Família – ESF Jardim Maristela.

O castramóvel deverá permanecer no Ginásio Municipal de Esportes até o dia 13 de março e atenderá de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 12h30.

Serviço

O castramóvel dispõe dos seguintes serviços: castração de cães e gatos machos, acima de seis meses de idade; vacinação antirrábica de cães e gatos; distribuição gratuita de vermífugo; orientações sobre posse responsável de animais de estimação; cuidados com animais peçonhentos; e profilaxia (cuidados e prevenção) da Leishmaniose em caninos.

Os procedimentos de castração de cães e gatos machos continuam sendo pré-agendados no local junto à equipe do Castramóvel e informações podem ser obtidas também pelo telefone do CCZ (3929-1803).