SERVIÇOS Castramóvel passa a atender no pátio da Escola Estadual Bom Jesus Atendimento é gratuito, de segunda a sexta-feira, das 7h30 até 12h30

23 OUT 2020 - 09h:30 Por Kelly Martins

A equipe do Castramóvel, unidade móvel de atenção à saúde animal da Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, vai iniciar a 30ª etapa do cronograma de ações de atendimento, a partir de segunda-feira (26), no pátio da Escola Estadual “Bom Jesus”.



A equipe ficará no local até o dia 13 de novembro, de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 12h30. O coordenador do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Everton Ottoni, ressalta que, na unidade móvel, são oferecidos serviços gratuitos, como de castração de cães e gatos machos (acima de 6 meses de idade), distribuição de vermífugos, vacina antirrábica, profilaxia de leishmaniose e orientações sobre prevenção de animais peçonhentos. Também posse responsável de animais de estimação.

Orientações

Seguindo as recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde), a equipe do Castramóvel orienta as pessoas a irem até a unidade de máscara, seguindo o distanciamento social e evitando aglomerações. Por isso, a importância de realizar o agendamento e a pontualidade na observância dos horários.

Os donos dos animais devem levar cópia de documento pessoal e comprovante de residência. O agendamento de castração de cães e gatos deve ser feito apenas pessoalmente, no local.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone do CCZ: 3929-1803. A Escola Estadual “Bom Jesus”

está localizada na rua Domingos Rímoli, número 1255, no Vila Nova.