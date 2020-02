TRêS LAGOAS Castramóvel permanece no bairro Jd. Maristela Em 2018 e 2019, 1.951 animais foram atendidos pelo trailer

10 FEV 2020 - 16h:30 Por Steffany Pincela

De volta aos atendimentos, a unidade móvel de atenção à saúde animal, mais conhecida como “Castramóvel”, está instalada para atendimento, no pátio da unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF), no bairro Jardim Maristela, em Três Lagoas. A equipe que iniciou os atendimentos de 2020 no dia 3 deste mês, e ficará no local até o dia 14 de fevereiro, segundo o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde.

Essa é a 24ª etapa da ação. O serviço já percorreu diversos bairros no ano passado e esse ano o trabalho gratuito foi retomado, com a realização de castração de cães e gatos machos acima de 6 meses de idade, vacinação antirrábica, aplicação de vermífugo. O trailer oferece também, serviços de orientação sobre posse responsável, cuidados com animais peçonhentos e profilaxia de leishmaniose.

“O Castramóvel voltou para próximo de onde iniciou a primeira etapa, mas atendendo locais diferentes e também àqueles que perderam os atendimentos nos anos anteriores”, afirmou o coordenador do CCZ, Everton Ottoni.

No balanço de atendimentos feitos pelo Castramóvel em 2018 e 2019, foram 1.951 animais, entre cães e gatos castrados.

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30, por meio de agendamento que é feito na própria unidade móvel adaptada para atender os animais.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (67) 3929 1803.