SAúDE ANIMAL Castramóvel permanecerá até dia 10 na unidade de saúde do Santa Rita Atendimento no local é de segunda a sexta-feira das 7h30 às 12h30

2 JUL 2020 - 08h:33 Por Kelly Martins

A equipe do Castramóvel, unidade de atenção à saúde animal, vai permanecer por mais uma semana no pátio de estacionamento da Unidade de Saúde da Família – USF Santa Rita, em Três Lagoas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a permanência no local seria até à próxima sexta-feira (3), mas devido ao aumento da procura pelos serviços, em especial, a castração de cães e gatos, a equipe decidiu permanecer até o dia 10 de julho.

Durante o mês de junho, na 26ª etapa, na USF Santa Rita, foram castrados 130 animais, sendo 69 cães e 61 gatos. Além disso, 61 animais de estimação também foram vacinados (59 cães e 2 gatos). Segundo o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Everton Ottoni, o Castramóvel deverá ser removido depois para o pátio da Escola Municipal “Gentil Rodrigues Montalvão”, na rua Goiás, no bairro Bela Vista, onde deverá permanecer no período de 28 de julho a 28 de agosto.

No Castramóvel, são prestados serviços gratuitos à população, especialmente, serviços de castração de cães e gatos (acima de 6 meses de idade), distribuição de vermífugos, vacina antirrábica, profilaxia de leishmaniose e orientações sobre prevenção de animais peçonhentos e também posse responsável de animais de estimação.

Orientações

A equipe do Castramóvel, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19, orienta as pessoas “a irem até a unidade de máscara, siguindo o distanciamento social e evitando aglomerações. Por isso, a importância de seguir à risca o agendamento e a pontualidade na observância dos horários pré-agendados de atendimento”, ressaltou Ottoni.

A equipe do Castramóvel pede também cópia de documento pessoal e comprovante de residência do responsável pelo animal. O agendamento de castração de cães e gatos deve ser feito apenas pessoalmente, junto à equipe do Castramóvel e não mais por telefone. O telefone do CCZ (3929-1803) continua disponível somente para orientações e informações e não mais para agendamentos.