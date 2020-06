SAúDE ANIMAL Castramóvel retoma atendimento na 2ª e ficará na unidade de saúde do Santa Rita Atendimento no local é de segunda a sexta-feira das 7h30 às 12h30

5 JUN 2020 - 07h:20 Por Kelly Martins

Na próxima segunda-feira (8) o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) retoma as atividades com o Castramóvel, que ficará na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Santa Rita, em Três Lagoas. O atendimento seguirá até o dia 3 de junho no local após dois meses de suspensão por conta da pandemia do coronavírus.

A unidade móvel de atenção à saúde animal presta serviços gratuitos à população, especialmente, serviços de castração de cães e gatos (acima de 6 meses de idade), distribuição de vermífugos, vacina antirrábica, profilaxia de leishmaniose. Também oferece orientações sobre prevenção de animais peçonhentos e posse responsável de animais de estimação.

Os atendimentos ocorrerão de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 às 12h30, por meio de prévio agendamento, que poderá ser feito no local ou pelo telefone do CCZ (67) 3929-1803.

O CCZ informou que o serviço vai seguir as recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde) e do Comitê Municipal da COVID-19. Dessa forma, orienta a população para se deslocar ao atendimento de máscara, como ainda ficar atenta com o distanciamento social e evitar aglomerações. Por isso, o agendamento é importante para o atendimento.

A unidade de Saúde – ESF Santa Rita está localizada na rua Alexandre Abraão, número 2334, bairro Santa Rita.