DIA DAS CRIANÇAS CEI Diógenes de Lima organiza drive-thru referente ao Dia das Crianças Caracterizados, professores realizaram a distribuição de presentes para as crianças

9 OUT 2020 - 08h:48 Por Caroline Vicente

Nesta quinta-feira (8), o Centro de Educação Infantil Diógenes de Lima organizou um drive-thru em comemoração ao Dia das Crianças.

Tomando todas as medidas de segurança referente a pandemia do Covid-19, foram entregues lembrancinhas e bolas para as crianças. Os presentes foram entregues pelos professores que se caracterizaram de acordo com a data.

Foi solicitado para os pais uma placa de identificação com o nome do aluno, série e nome do professor. Mas com a ajuda das crianças, as placas acabaram indo além, e se tornaram placa de mensagens dos alunos para os professores, onde as crianças deixaram demonstrações de carinho e afeto pelos educadores.

De acordo com as diretoras do CEI, Marcelina Vicente e Regina Tabone, a importância da ação é manter o contato, mesmo que distante, e matar a saudade dos professores com seus alunos, não deixando passar em branco uma data tão especial para as crianças.