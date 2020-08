VANDALISMO CEI do Ganuabara é invadido e tem janelas quebradas Vandalos invadiram CEI, quebram janelas para tentar furtar cantina e fogem sem levar nada

26 AGO 2020 - 10h:00 Por Alfredo Neto

Vândalos invadiram e depredaram o CEI (Centro Educacional Infantil) na manhã desta terça-feira (25) na rua Antônio Custódio de Queiroz, no bairro Guanabara, zona Sul de Três Lagoas.

A diretora adjunta do CEI procurou à Terceira Delegacia de Polícia Civil, e registrou um boletim de ocorrência por invasão e vandalismo. A denunciante relatou que durante a manhã de terça-feira, foi até a unidade escolar municipal e se deparou com duas janelas do pátio estilhaçadas.

A denunciante informou que as janelas que foram quebradas dão acesso para à cantina, e após verificar os produtos, constataram que nada foi levado do CEI. Um inquérito foi aberto para investigar o dano ao patrimônio público.