RECEPTAÇÃO Celular é recuperado com receptador já conhecido da Polícia Civil O homem de 32 anos, já responde a processos por receptação e Furto

18 NOV 2020 - 06h:34 Por Israel Espíndola

Um homem de 32 anos, que já responde por receptação, foi novamente processado pelo mesmo crime. Após diligências os investigadores da 1ª Delegacia de Polícia chegaram até a residência onde estava o aparelho, no bairro Santa Terezinha, em Três Lagoas.

De acordo com as informações do registro policial, o aparelho telefônico foi furtado no dia 10 de novembro em um restaurante. Os investigadores da 1ªDP chegaram até o homem que estava em posse do celular, ao ser questionado sobre a origem do aparelho o mesmo informou que tinha comprado de um terceiro por R$150. E apenas informou as características deste terceiro que será investigado.

O aparelho telefônico foi apreendido e o autor que já responde pelo mesmo crime foi encaminhado para delegacia onde foi processado por recptação.

Receptação de produtos oriundos de furto ou roubo é crime. De acordo com o Código Penal prevê pena de reclusão de 1 a 4 anos para o caso geral e de 3 a 8 anos para a receptação qualificada.