FINADOS Cemitério deve ter 30 mil visitantes Nos últimos dias a movimentação no cemitério já era intensa

31 OUT 2020 - 07h:38 Por

A expectativa é de que mais de 30 mil pessoas passem pelo Cemitério Municipal Santo Antônio, até segunda-feira, 2 de novembro, Dia de Finados. Mais de 37 mil pessoas estão sepultadas no local.

Nos últimos dias a movimentação no cemitério já era intensa. Segundo o diretor de Políticas Públicas, Edson Dias Machado, cerca de 200 pessoas visitaram o cemitério por dia nesta semana. Segundo ele, muitas comparecerem para fazer limpeza nos túmulos, e outras por preferirem ir com antecedência fazer a visita ao túmulo do seu ente querido para evitar o tumulto no Dia de Finados.

Neste ano, por conta da pandemia da Covid-19, e para evitar aglomerações, as paróquias de Três Lagoas se organizaram para a realização de seis missas no cemitério. As celebrações serão realizadas de hoje até segunda-feira. Uma missa será de manhã e a outra no período da tarde.

Para ter acesso ao cemitério, será necessário o uso de máscara. O mesmo correrá durante a celebração das missas