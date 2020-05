TRêS LAGOAS Cerca de 4,5 mil alunos vão receber kits alimentação Recursos de merenda serão revertidos em alimentação para alunos

5 MAI 2020 - 06h:05 Por Ana Cristina Santos

Dos 16,4 mil alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas, 4,5 mil devem ser beneficiados com os kits alimentação escolar que serão entregues até a próxima semana às unidades de ensino que farão o processo de distribuição aos estudantes de famílias em situação de vulnerabilidade social e que estejam cadastradas no Programa Bolsa Família.

A Câmara de Vereadores aprovou um projeto de lei na semana passada que prevê o remanejamento dos recursos destinados à merenda escolar para a aquisição de kits de alimentação que serão distribuídos aos alunos das escolas municipais e centros de educação infantil.

De acordo com a secretária de Educação e Cultura, Heliety Antiqueira, a distribuição dos kits por um período de até três meses, iniciando em maio.

A decisão em distribuir esses kits deve- se ao fato de a merenda escolar ser, muitas vezes, a principal refeição dessas crianças.

As atividades na Rede Municipal estão suspensas desde 16 de março quando as aulas presenciais foram suspensas por conta da pandemia do novo Coronavírus.