TRêS LAGOAS Cerca de 5 mil pessoas passam pela feira aos sábados Medidas tiveram que ser adotadas por parte dos feirantes e dos frequentadores

1 JUN 2020 - 10h:30 Por Ana Cristina Santos

Mesmo com as medidas e restrições adotadas para evitar aglomerações de pessoas na feira livre de Três Lagoas, muitas pessoas têm comparecido no local. Aos sábados, segundo o administrador da feira, Vadinho Felix, cerca de 5 mil pessoas passam pelo local.

Desde que a prefeitura autorizou o funcionamento da feira livre, depois de ter ficado suspensa para evitar possíveis novos casos de Coronavírus, medidas tiveram que ser adotadas por parte dos feirantes e dos frequentadores.

Segundo Vadinho, mesmo com todas as medidas, a feira está funcionando bem. Por enquanto, as feiras de segunda seguem suspensas.

Veja reportagem